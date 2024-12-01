Diyarbakır'da Zihinsel Engelli Kişi Kardeşlerini Öldürdü, Babasını Yaraladı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen M.A, silahla iki kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı.

Lice ilçesine bağlı kırsal Baharlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu belirtilen M.A, kardeşleri Veysi A. ve Abdurrahman A. ile babası İhsan A'ya silahla ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede, Veysi ve Abdurrahman kardeşlerin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.