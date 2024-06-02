Diyarbakır'da Zifte Yapışan Kaplumbağalar Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen tankerden sızan zifte yapışan 2 kaplumbağa, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Ergani ilçesinde devrilen tankerden sızan zifte yapışan 4 kaplumbağadan 2'si telef oldu, 2'si çevrede atık madde temizliği yapan Karayolları ekiplerince bulundu.

Karayolları ekipleri, 2 kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekiplerce, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaplumbağaların üzerindeki zift, DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner hekim Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından temizlendi.

Merkezde uygulamalı eğitim gören Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerin de desteğiyle nefes almaları ve hareket etmeleri sağlanan kaplumbağalar, zift artığından kurtulup yeniden doğaya salınacak hale gelinceye kadar merkezde kalacak.

Kaplumbağaların tedavi ve bakımları merkezde sürüyor.

"Öğrenciler bize yardımcı oluyor"

Merkezin Müdürü ve DÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, sağ kalan kaplumbağaları ziftten kurtarmak ve yaşama tutunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu tür durumlarda hayvanları hayatta tutmanın zor olduğunu kaydeden Koçhan, kaplumbağaların sağlığına kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin özel ilgiyle hayvanların bakımının üstlenildiğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Öğrenciler bize yardımcı oluyor. Özellikle hayvanların beslenmesine çok önemli katkıda bulunuyorlar. Buraya gelerek yaban hayatı konusunda tecrübe kazanıyorlar. Tüm canlıların sevgiye ihtiyacı var. Tedavi altındaki tüm hayvanlar stres altında. Sevginin stres faktörünü de azaltarak hayata tutunmayı arttırdığına inanıyoruz. Sevgi hayvanlarda stresi azaltıyor. Hayvanlara özel ilgi ve sevgi için de öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

"Zeytinyağıyla kaplumbağaların üzerindeki zifti temizlemeye çalışıyoruz"

Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berika Sude Tetik de hayvanlarla daha önce bu denli yakın temasta bulunmadığını söyledi.

Merkeze getirilen kaplumbağalar için özverili bir çalışma yürüttüklerini anlatan Tetik, "Zeytinyağıyla kaplumbağaların üzerindeki zifti temizlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde daha kolay çıkıyor. Amacımız, kaplumbağaları en kısa sürede sağlığına kavuşturmak ve yaban hayatlarına yeniden kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Pelda Nur Kuzu ise merkezde çok sayıda hayvana müdahale ettiklerini ve bu hayvanların bakımlarını üstlendiklerini dile getirdi.

Kuzu, "Hayvanları elimize alıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.