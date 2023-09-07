Diyarbakır'da Zabıta Haftası Kutlandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Zabıta Haftası, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları ve personelin katılımıyla kutlandı. Akşam yemeğinde konuşan yetkililer, zabıta ekiplerinin vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için özveriyle çalıştığını vurguladı.

Diyarbakır'da Zabıta Haftası, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcıları ve personelin katılımıyla kutlandı.

Yenişehir ilçesinde vatandaşların sağlığı, güvenliği için büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri için düzenlenen akşam yemeğine Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Belediye Başkanı Hacı Cebe, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürü Bedih Ay, Yenişehir Zabıta Komiserleri, amirler ve çalışanlar katıldı.

Zabıta Haftası nedeniyle düzenlenen programda konuşan Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışan başta kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm zabıta teşkilatının haftasını kutlayarak, çalışkan ve fedakar zabıta personelimiz 7 gün 24 saat çalışma esasına göre mesai kavramı olmaksızın vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Zabıta personelimiz, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında köprü vazifesi görmektedir. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarınızı üstün bir gayret ve özveriyle sürdüreceğinize olan inancım tamdır" dedi.

Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe ise "Zor bir iş sürdüren, sürekli sahada olup gece gündüz zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren Zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftasını kutlar başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR