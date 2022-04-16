Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim - Haberler

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Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayını fırsat bilip insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kadın hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi.

Zabıta Daire Başkanlığı, duygu istismarı yapan dilencilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Güncel, Haberler

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