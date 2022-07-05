Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haberler

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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Zabıta Güncel Haberler

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