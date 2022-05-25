Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haberler

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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin turistik yerlerinde "değnekçi" diye tabir edilen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin turistik yerlerinde "değnekçi" diye tabir edilen kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ongözlü Köprü civarında denetim yaptı.

Denetimlerde değnekçilik yaptığı tespit edilen üç kişiye zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.

Kamuya ait alanları kullanarak haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşların bu noktada duyarlı olmasını ve bu tür durumlarda "ALO 153" hattını arayarak şikayette bulunmalarını istedi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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