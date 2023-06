Diyarbakır'da yüzlerce aileye kurban eti ulaştırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, maddi durumu düşük olan yaklaşık 500 aileye Kurban Bayramı nedeniyle kestikleri 40 kurbanı dağıtmaya başladı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve özellikle kelebek hastası çocuklar ile ailelerine verdikleri desteklerle bilinen dernek, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmamak adına kurban kesti. Kesilen 40 kurbanda çıkan yaklaşık 1 ton kurban eti, 500 aileye dağıtılmaya başlandı.

Yaklaşık 6 yıldır her Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileler için kurban kestiklerini dile getiren dernek başkanı Şenay Çalışır, kestikleri kurbanın etini tartarak eşit şekilde ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Çalışır, "Derneğimiz Türkiye geneli hizmet vermektedir. Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl hayırseverlerimizden vekaletini aldığımız kurbanlarımızı eda ediyoruz. Kestiğimiz kurbanları tartarak 1 ton etimizi 500 aileye bölüp, 2 kilo ve üzeri olmakla beraber ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ediyoruz. Böylelikle burada biz de kurbanın faziletine dahil oluyoruz. Kurbanı dinimiz gereğince imkanı olan ve borcu olmayan her ailenin kesmesi vaciptir. Biz de sadece kendi kurbanımız değil, yüzlerce insanın vekaletini alarak burada evine hiç et girmeyen, gerçek manada mağdur olan yetim, maddi durumu iyi olmayan bütün ailelerimizin yanındayız. Yaklaşık 6 yıldır bu görevi yürütmekteyiz" dedi.

1 ton kurban eti elde ettiklerini ve 2'şer kilo halinde paketlenip ailelere teslim edeceklerini söyleyen Çalışır, "Hayra vesile olmak en güzel bir davranıştır. Bu zamanda iyiliğin alt safhaya düştüğünü gördükçe üzülüyoruz. Elimizden geldiği kadar biz bu insanlığı ayakta tutmaya gayret edeceğiz. Bu çerçevede toplamda 40 adet kurban keseceğiz. 40 kurbanımızı kestiğimizde yaklaşık 1 ton 200 kilogram et elde etmiş olacağız. Bu etlerimizi 2 buçuk kilo olarak dağıttığımız için 500 aileye ulaşabiliyoruz" ifadelerinde bulundu.