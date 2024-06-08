Diyarbakır'da Yunus ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi
Diyarbakır'da YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye geç kalan 10 öğrenci, motosikletli Yunus ekipleri tarafından sınav merkezlerine yetiştirildi. Öğrenciler, ekiplerin yardımıyla zamanında sınav salonlarına ulaştı.
Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan 10 kişiyi motosikletli Yunus ekibi sınav merkezlerine yetiştirdi.
Diyarbakır'da adaylar, sınava girecekleri okullarda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.
Bazı öğrenciler okullara koşarak geldi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli Yunus ekipleri de sınav merkezine geç kalan, araç bulamayan, yanlış okula giden ve kimliğini evde unutan 10 öğrenciyi motosikletlerle sınava girecekleri yerlere ulaştırdı.
Öğrenciler, Yunus ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine zamanında yetişerek, kapıların kapanmasından önce salonlardaki yerlerine geçti.