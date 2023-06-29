Diyarbakır'da Yüksek Gerilim Hattı Alev Aldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüksek gerilim hattının teli alev aldıktan sonra koptu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'da yüksek gerilim hattının teli alev aldıktan sonra koptu. Bu sırada küçük çaplı patlama yaşanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Doçent Doktor Ahmet Bilgin Caddesi'nde akşam saatlerinde yüksek gerilim hattının teli alev aldı. Kısa süre sonra tel koptu, küçük çaplı patlama oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine gelen enerji şirketi yetkilileri, güvenlik tedbiri alarak onarıma başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel