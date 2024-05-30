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Diyarbakır'da yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hemzemin geçitte yük trenine yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, hemzemin geçitte yük trenine yandan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kırsal Kortaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mazıdağı- Karabük seferini yapmakta olan yük trenine hemzemin geçide girdiği sırada, A.G. yönetimindeki 26 TR 173 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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