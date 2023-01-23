DİYARBAKIR'DA YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI Güncel Haberler DİYARBAKIR'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. DİYARBAKIR'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Malatya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR'DA YÜK TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTE OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.