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Diyarbakır'da Yorgun Mermiyle Yaralanma Olayı

Diyarbakır'da Yorgun Mermiyle Yaralanma Olayı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde armut toplayan bir kadın, yakınlardan ateşlendiği düşünülen bir tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bağda armut toplayan İpek Baykuşak (43), yakınlardan ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun mermiyle yaralandı.

Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Bayrambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bağda armut toplayan İpek Baykuşak, yakınlarda ateşlendiği tahmin edilen tabancadan çıkan yorgun merminin vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baykuşak, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baykuşak'ın tedavisi sürerken, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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