Diyarbakır'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 bin 150 karton sigara, 60 elektronik sigara ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir yolcu otobüsünde, gümrük kaçağı 4 bin 150 karton sigara, 60 elektronik sigara ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 4 bin 150 karton sigara, 60 elektronik sigara ve 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.