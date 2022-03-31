Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergani ilçesindeki İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu.

Otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde 5 kilogram kubar esrar bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Esrar, Güncel, Haberler

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