Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (5)
Güncel Haberler
Silvan karayolunda, 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan sürücülerden Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ile ismi öğrenilmeyen bir...
SÜRÜCÜ VE FİRMA YETKİLİSİ TUTUKLANDI
Diyarbakır- Silvan karayolunda, 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan sürücülerden Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Mehmet Siraç Uluç ve firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR,