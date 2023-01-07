Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı (5) Güncel Haberler Silvan karayolunda, 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan sürücülerden Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ile ismi öğrenilmeyen bir... SÜRÜCÜ VE FİRMA YETKİLİSİ TUTUKLANDI Diyarbakır- Silvan karayolunda, 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan sürücülerden Bezat Yıldız ile Mehmet Siraç Uluç, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Mehmet Siraç Uluç ve firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. İhsan YILMAZ/ DİYARBAKIR, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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