Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından çıkan kıvılcımlar sonucu yanmaya başladı. Araçtan tahliye edilen 28 yolcu başka bir otobüsle yola devam etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Araçtan tahliye edilen 28 yolcu ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Mersin- Van seferini yapan Vantur firmasına ait 65 ABE 714 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 05.00 sularında Diyarbakır-Silvan karayolu Yolarası Mahallesi mevkisinde motor kısmından çıkan kıvılcımlar sonucu yanmaya başladı. Yolcuların yangını fark edip bağırmasıyla sürücü otobüsü yol kenarına çekti ve 28 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti. - DİYARBAKIR