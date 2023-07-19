Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bazı yolcular, yanan otobüsteki valizlerini almaya çalıştı. Bu anlar o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolu Yolarası mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir yolcu otobüsünün arka kısmında bulunan motor bölümünde dumanlar yükseldi. Şoför, otobüsü yolun kenarına çekti. Bu sırada alev alan otobüs, hızlıca tahliye edildi. Bazı yolcularda alev alan otobüsten valizlerini çıkarmak istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yanan otobüse müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otobüsün yanması ve yolcuların valizlerini almaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası yolcular başka bir otobüs ile gönderilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile inceleme başlattı.