Diyarbakır'da Yolcu Minibüsünde Yangın Çıktı

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Diyarbakır Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa Bulvarı'nın Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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