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Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Halit Doğan idaresindeki 21 LC 330 plakalı yolcu minibüsü, Çaytepe Mahallesi mevkisinde İsmail Eşer'in kullandığı 34 FOT 062 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı. ???????Kazada minibüsteki yolculardan 4'ü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Halit Doğan Diyarbakır Çaytepe Güncel Haberler

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