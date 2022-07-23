Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunda, kent merkezinde ulaşım güvenliği ve konforunu sağlamak için yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında Sur ve Yenişehir ilçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Sur ilçesinde Terkan Caddesi'nde yer alan 3 bin 400 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yolun bir şeridini tamamlayan ekipler, ikinci şeritte kazı dolgu ve temel malzeme serim çalışmalarına devam ediyor. 100 bin ton alt temel malzemenin serileceği caddede, 25 bin ton aşınma tabakası serilerek cadde hizmete sunulacak.

500 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Bağıvar Mahallesi imar yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 10 bin ton alt temel malzemesi 1750 ton binder seriminin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılacak.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu TOKİ'de yer alan 1750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Hilar Caddesi'nde meydana gelen bozulmaları onarmak için harekete geçen ekipler, eski asfaltın söküm çalışmalarını tamamladı. Ekipler, caddeye 7 bin ton aşınma tabakası serecek.

750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Mir Celadet Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak için çalışma başlatan ekipler, 4 bin 500 ton aşınma tabakası serdi.

900 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Şeyh Bedrettin Caddesi'ne ise 3 bin 450 ton aşınma tabakası sererek caddeyi trafiğe açtı.