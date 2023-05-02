Diyarbakır'da Yol Çöktü, Trafiğe Kapatıldı

Kayapınar ilçesinde Mahabat Bulvarında yolun çökmesi sonucu 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Polis tarafından trafiğe kapatılan yol için belediye ekipleri çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde çöken yol polis tarafından trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarında yolun çökmesi üzerine genişliği 2, derinliği ise 3 metrelik çukur oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Belediye ekipleri de yolda çalışma başlattı. (DHA)