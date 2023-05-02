Diyarbakır'da Yol Çöktü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde çöken yol polis tarafından trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarında yolun çökmesi üzerine genişliği 2, derinliği ise 3 metrelik çukur oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Belediye ekipleri de yolda çalışma başlattı.