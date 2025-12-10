Diyarbakır Üç Gündür Sisin Etkisi Altında: Uçuşlarda Aksamalar Yaşanıyor

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da üç gündür etkisini sürdüren yoğun sis, kentte ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara trafiğinde aksamalar yaşanırken, havayolu ulaşımında da önemli gecikmeler meydana geldi.

Diyarbakır, üç gündür sisin etkisinde. Yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı seferler ertelendi ya da rötar yaptı. Sisin zaman zaman etkisini artırarak, görüş mesafesini kritik seviyelere düşürdüğü gözlendi.

Meteoroloji: Sis ve pus etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor."

Uzmanlar, sisin etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, havayolu yolcularının da sefer bilgilerini güncel olarak takip etmeleri öneriliyor.