Haberler

Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü, uçuşlar iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, trafikte aksamalar yaşandı ve uçak seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalar yaşanırken, uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı'nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım

Normal olmadığını kendi de kabul etti! Ünlü oyuncudan ilginç sözler
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza