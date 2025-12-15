Haberler

Diyarbakır Yeni Haftaya Sisle Uyandı: Bazı Uçuşlarda Gecikmeler Yaşanıyor

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden olurken, havalimanındaki bazı uçuşlar gecikmeli gerçekleştiriliyor. Meteoroloji, bölge genelinde parçalı bulutlu hava ve hafif sağanak yağış beklediğini açıkladı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da haftanın ilk gününde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açarken, havalimanında bazı uçuşlar gecikmeli yapılıyor.

Diyarbakır, üç gün süren sağanak yağışın ardından yeni haftaya sisli havayla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi düşerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Diyarbakır Havalimanı'nda bazı uçuşların gecikmeli yapıldığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer hafif sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri olan Çermik, Çüngüş, Ergani, Hazro ve Dicle'de; Şanlıurfa'nın güneyinde Akçakale ve Ceylanpınar'da; Karacadağ çevresi ile Siirt'in doğusunda Eruh, Batman'ın Sason ve Gercüş ilçeleri ile Mardin ve Şırnak çevrelerinde lokal olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra ise Siirt ve Şırnak genelinde, Mardin'in batısındaki Ömerli, Midyat, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

