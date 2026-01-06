Diyarbakır'da Yoğun Sis; Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü, Uçak Seferleri Aksadı

1) DİYARBAKIR'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 15 METREYE DÜŞTÜ, UÇAK SEFERLERİ AKSADI

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde yoğun sis ve kırağı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kentte etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye düştüğü kent merkezinde sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, araç camları ile yeşil alanlar kırağı tuttu. Yoğun sis Diyarbakır Havalimanı'nı da olumsuz etkiledi. Bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler iptal edildi.

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiği, buzlanma ve don olayının görüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca gece ve sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesinin tahmin edildiği ifade edildi.