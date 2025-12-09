Haberler

Diyarbakır'da Sis Etkili: Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Meteoroloji, bölgedeki hava durumunu ve olası kar yağışlarını da açıkladı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte geceden itibaren etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, hızlarını düşürerek araçlarıyla ilerledi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, Siirt'in Pervari ilçesi ile Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşme yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
