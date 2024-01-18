Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde azalacağını, akşam saatlerinde de yer yer etkili olacağını bildirdi.
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinde azalacağını, akşam saatlerinde de yer yer etkili olacağını bildirdi.