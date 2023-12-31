Diyarbakır'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ulaşımda aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri önlem aldı ve sürücüleri uyardı. Bazı uçak seferleri ise yapılamadı. Sis etkisini öğle saatlerinden sonra kaybedecek ancak akşam tekrar etkili olacak.
Diyarbakır'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler araçlarının farlarını yakarak dikkatle ilerledi.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, sabah planlanan bazı uçak seferleri yapılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, akşam tekrar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.