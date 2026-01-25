Diyarbakır'da sis etkili oldu

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, özellikle merkezde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kentte, yolların ve sokakların büyük ölçüde boş olduğu görüldü. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK -Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR