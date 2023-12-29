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Diyarbakır'da Yoğun Sis Etkili Oldu

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Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte, sürücüler dikkatle ilerledi. Sis nedeniyle trafik ekipleri kara yollarında önlem aldı. Sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı uçak seferleri ertelendi, sis nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapmayan uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler dikkatle ilerledi.

Sis nedeniyle trafik ekipleri kara yollarında önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı uçak seferleri ertelendi, sis nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapmayan uçaklar ise çevre illere yönlendirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Ulaşım Havacılık Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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