Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Merkez ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Elazığ-Mardin-Bingöl karayollarında trafik ekipleri önlem alıp, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.
- Diyarbakır'da yoğun sis etkili oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Merkez ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Elazığ-Mardin- Bingöl karayollarında trafik ekipleri önlem alıp, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.