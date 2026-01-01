Diyarbakır'da Kar Hayatı Felç Etti: Araçlar Kara Gömüldü, Vatandaşlar Evlerinde Mahsur, Uçuşlar İptal

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Araçların kara gömüldüğü kentte vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, havalimanındaki uçuşlar bugün de iptal edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'da sınırlı sayıda toplu taşıma aracı hizmet verirken, kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Araçların kara gömüldüğü kentte vatandaşlar dışarı çıkmakta güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı'nda uçuşlar bugün de iptal edildi.

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede etkili olan kar yağışlarının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıktığını belirterek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin değerlendirmesinde, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların bazı noktalarda kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise çeşitli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.

Fırtına ve çığ riski uyarısı

Meteoroloji, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak'ta güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, baca gazı zehirlenmeleri ve kar erimesine bağlı çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.