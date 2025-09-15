Diyarbakır'da Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Gerçekleşti

Diyarbakır'da, "Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneğinin işbirliğinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda, kentte bu yıl sempozyumun ikincisi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, sempozyumda yaptığı konuşmada, yoğun bakım ünitelerinin yaşamla ölüm arasındaki en ince çizgide insan hayatına verilen değerin ve profesyonelliğin en üst düzeyde tezahür ettiği bir alan olduğunu söyledi.

Asiltürk, yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmetin, sunulduğu alanın temelinde, bilimsel bilgi, teknik beceri, hızlı ve doğru karar vermenin yanı sıra, sabır, empati ve insan sevgisinin de yattığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin en hassas ve kritik alanlarından biri olan yoğun bakımlarda verilen her kararın, yapılan her uygulamanın, hastanın yaşamı üzerine doğrudan etki yarattığını kaydeden Asiltürk, bu durumun da sağlık çalışanlarını sürekli öğrenmeye, bilimsel gelişmeleri, yenilikleri yakından takip etmeye ve ekip olarak güç birliği yapmaya yönlendirdiğini aktardı.

Sempozyumun bilimsel toplantılarla, bilgi üretimi, paylaşımı ve uygulama entegrasyonu açısından büyük değer taşıdığını ifade eden Asiltürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sempozyum yalnızca bilimsel bir etkinlik değil, aynı zamanda insan yaşamına dokunan en hayati alanlardan birinde birlikte öğrenme ve güçlenme iradesinin de bir göstergesidir. Bugün yapılacak her sunum, her tartışma, yalnızca mesleki bilgi birikimimizi değil; aynı zamanda mesleki vizyonumuzu da zenginleştirecektir. Yakın geçmişte yaşadığımız pandemi döneminde yoğun bakımların ve burada verilen hizmetin önemine tüm insanlık olarak yakından şahit olduk. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, sağlık hizmetlerinin niteliğini arttırmaya yönelik olarak düzenlenen tüm bilimsel etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki yoğun bakım ünitesinde verilen her nitelikli bakım sadece bir hastayı değil, bir hayatı, bir aileyi ve bir umudu yeniden yeşertir."

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Banu Terzi de sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.