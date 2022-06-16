Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS dolayısıyla toplu taşıma araçlarında öğrencileri ücretsiz hizmet verme kararı alındı.
Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği öğrencilerin toplu taşıma araçlarına binişlerinde sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18-19 Haziran'da toplu taşıma araçları tam kapasiteyle çalışacak.
AA / Osman Bilgin - Güncel