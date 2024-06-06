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Diyarbakır'da YKS öncesi öğrenciler Hz. Süleyman Camisi'nde dua etti

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Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak bazı öğrenciler ve aileleri, tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Öğrencilerden bazıları vatandaşlara şeker ve gofret dağıttı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri, çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak bazı öğrenciler aileleriyle tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Öğrenciler ve aileleri, hafta sonu yapılacak YKS öncesi merkez Sur ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerden bazıları vatandaşlara şeker ve gofret dağıttı, aileleri ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sınava giren kızı için dua eden Kerime Kaya, çocuğunun başarılı bir sınav geçirmesi için Hz. Süleyman Camisi'ne geldiğini söyledi.

Sedat Berek ise velilerin çocuklarının sınavda başarılı olması için geldiğini belirterek, kendisinin de akrabalarının çocukları için dua ettiğini ifade etti.

Adaylardan Batuhan Esat Gören de bir senedir sınava çalıştığını ve başarılı olmak için dua etmeye geldiğini kaydetti.

İlknur Polat ise bu sene mezun olduğunu, sınava çok çalıştığını ve istediği bölümü kazanmak için dua ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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