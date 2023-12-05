Diyarbakır'da yırtıcı kuşlara özel bakım

Diyarbakır'da bulunan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, yırtıcı kuşlara gaga ve tırnak bakımı uygulayarak koruma altına alıyor. Merkezde kalan kuşlar, beslenme sistemlerinin korunması amacıyla düzenli olarak bakım ve beslenme alıyor.

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı getirilen ve tedavilerinin ardından uçma yetisini kaybettikleri için burada koruma altına alınan yırtıcı kuşlara gaga ve tırnak bakımı uygulanıyor.

Afrika, Avrupa ve Asya'yı kapsayan göç yolu üzerinde bulunan Diyarbakır, yılın farklı mevsimlerinde başta şahin olmak üzere aralarında kartal, puhu, atmaca, delice, kara çaylaklarının da bulunduğu yüzlerce yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç hale gelen yırtıcı kuşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor.

Burada tedavi edilen yırtıcı kuşların bir kısmı yeniden doğayla buluşurken bir kısmı da uçma yetisini kaybettiği için merkezde yaşamını sürdürüyor.

Merkezde kalan yırtıcı kuşlara beslenme sistemlerinin korunması amacıyla gaga ve tırnak bakımı uygulanıyor.

DKMP Diyarbakır Şube Müdürlüğünde yaban hayvanları üzerine çalışma yürüten veteriner Kasım Ertürk ve Emre Yalçın tarafından özel bakım setiyle yırtıcı kuşların uzayan tırnakları ve gagaları özenle kesildikten sonra törpüleniyor, keskin hale getiriliyor.

Yapılan bu bakım işleminin ardından yırtıcı kuşların, besinlerini rahat bir şekilde kavrayıp, parçalayıp, sindirebilmesi sağlanıyor.

"Tırnakları hızlı uzayıp, beslenmelerini engelliyor"

Merkez müdürü ve Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Koçhan, AA muhabirine, merkeze getirilen yırtıcı kuşların tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, rehabilite ederek onları yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırdıklarını söyledi.

Bazılarının ise ömürleri boyunca merkezde kalmak zorunda olduğunu dile getiren Koçhan, şunları kaydetti:

"Doğada kendi başlarına hayatlarını sürdüremeyecek durumdalar. ya ampute ediliyorlar ya da kanatlarında kırıklar olduğu için burada kalmak zorundalar. Burada kalan yırtıcı kuşlara türe özgü bakım ve beslenme uygulanıyor. Şahinlerde gaga ve tırnak problemi çok yoğun görülüyor. Doğada bir şekilde törpülüyorlar. Burada alışık olmadıkları bir ortamda çok hızlı uzayabiliyor ve beslenmelerini engelliyor. Burada özellikle bunlara yönelik müdahaleler yapıyoruz. Tırnak ve gaga bakımı düzenli bir şekilde yapılıyor."

Bazı türlerin ve yavruların ise özel beslenmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Koçhan, onlar için de merkezde besin değeri yüksek yiyecekler verildiğini belirtti.

Koçhan, "Bu bakım merkezi bölgeye hitap etmesi ve bölgenin büyüklüğü de düşünüldüğünde oldukça önemli bir görev üstlenmekte, bu tür yaban hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için önemli bir kilit nokta olmaktadır." ifadesini kullandı.