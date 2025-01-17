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Diyarbakır'da 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da 'Yılın Kareleri' Oylaması Gerçekleştirildi
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Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Fotoğraf kategorileri arasında seçim yaparak, emek veren muhabirleri tebrik ettiler.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Küçükali ve Pamukçu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Küçükali, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" adlı karesine oy verdi.

Küçükali, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirten Küçükali, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Pamukçu da "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde " adlı fotoğraflarına oy veren Pamukçu, "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Listeler" adlı fotoğrafını tercih etti.

Pamukçu, AA muhabirleri tarafından büyük emeklerle çekilen fotoğrafları inceleme fırsatı bulduğunu anlatarak, "Her biri ayrı bir anı kaydetmiş. Her biri kıymetli. Emeklerinden dolayı tüm AA muhabirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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