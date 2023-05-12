Diyarbakır'da yılın ilk 4 ayındaki trafik kazası istatistikleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu yılın son 4 ayında 1001'i maddi hasarlı olmak üzere 1911 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 19 kişi hayatını kaybetti, 1578 kişi yaralandı.