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Yıldırım düştü, 53 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yıldırım düştü, 53 küçükbaş hayvan telef oldu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 53 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesinde öğlen saatlerinde yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu merada hayvanlarını otlatan besici Cemal Akçıl'ın 46 adet koyun ve 7 kuzusu olmak üzere 53 küçükbaş hayvanı telef oldu.

(Tarık Arca - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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