Haberler

Diyarbakır'da Yıldırım Düşmesi Kameraya Yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Ergani ilçesinde araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Yağışla birlikte gök gürültüsü etkili olurken, Ergani ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi'nde araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Haber: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Akılalmaz olay! Cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü

Cipiyle tartıştığı kişinin ayaklarını ezdi! Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Montella'nın elini kolunu bağlayan haber! Milli takımda sakatlık
Akılalmaz olay! Cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü

Cipiyle tartıştığı kişinin ayaklarını ezdi! Dehşet anları kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.