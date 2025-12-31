Diyarbakır'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 8 Bin 737 Kolluk Personeli Görev Yapacak

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 Ocak'a kadar sürecek kesintisiz uygulamalarda 926'sı asayiş, 309'ü trafik olmak üzere toplam bin 235 ekip ve 77 hava unsurunun yer aldığı 8 bin 737 kolluk personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Diyarbakır Valiliği kentte alınan yılbaşı önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yılbaşının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi için başta emniyet ve jandarma olmak üzere gıda, tarım, sağlık, afet, karayolları ve göç teşkilatı alanlarında kent genelinde tüm tedbirlerin geniş kapsamlı alındığı belirtildi.

Tedbirlerin 2 Ocak'a kadar kesintisiz uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girebilmesi amacıyla, alışveriş merkezleri, semt pazarları, ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere yoğunluk yaşanan ve yaşanabilecek tüm bölgelerde tedbirler en üst seviyeye çıkarılmıştır. Kamu kurumları, ibadethaneler, toplu etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler gerçekleştirilecek; yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele sürdürülecektir. Trafik kazalarının önlenmesi ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi amacıyla trafik ekiplerimiz, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini arttıracaktır. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması, yılbaşı gecesi oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesinde kritik önem taşımaktadır. Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi asayiş olaylarına karşı önleyici tedbirler alınmış, günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesisleri gibi alanlarda kapsamlı kontroller planlanmıştır. Şehir genelinde, halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek olası her duruma karşı hazırlıklı olunacaktır."

281 uygulama noktası oluşturuldu

Kent genelinde asayiş, trafik düzeni ve tüm güvenlik sahalarına yönelik detaylı bir asayiş planlaması yapıldığı vurgulanan açıklamada, "4 gün süreyle ilave olarak kolluk birimlerince 926 asayiş, 309 trafik olmak üzere toplam bin 235 ekibimiz ile 77 hava unsurumuz sahada aktif olarak görev yapacaktır. 129 jandarma, 152 emniyet olmak üzere toplam 281 uygulama noktası oluşturulmuştur. 4 bin 459 Jandarma, 3 bin 748 emniyet olmak üzere toplam 8.737 kolluk personeli görevlendirilmiştir. Görevlendirilmiş personelin 8 bin 23'ü asayiş, 714'ü trafik alanında görev ifa edecektir. 771 KGYS noktası, 3.135 kamera, 86 Plaka Tanıma Sistemi Noktası ve 324 PTS kamerası aktif olarak kullanılacaktır. Alınan tüm tedbirler vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için planlanmıştır" denildi.