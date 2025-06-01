Diyarbakır'da Yılan Isırığıyla Çoban Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvanlarını otlatırken yılanın ısırdığı çoban yaşamını yitirdi.

Dün, Kırsal Taşağıl Mahallesi'nde çobanlık yapan 32 yaşındaki R.Y. hayvanlarını otlattığı sırada yılan tarafından ısırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.