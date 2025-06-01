Diyarbakır'da Yılan Isırığıyla Çoban Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvanlarını otlatan 32 yaşındaki çoban R.Y., yılan tarafından ısırıldı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvanlarını otlatırken yılanın ısırdığı çoban yaşamını yitirdi.
Dün, Kırsal Taşağıl Mahallesi'nde çobanlık yapan 32 yaşındaki R.Y. hayvanlarını otlattığı sırada yılan tarafından ısırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel