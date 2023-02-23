Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (4)

Güncel Haberler

Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (4)

'JAHREN' DE KURTARILDI, YIKIMA MAHKEME KARARIYLA ARA VERİLDİDiyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi...

'JAHREN' DE KURTARILDI, YIKIMA MAHKEME KARARIYLA ARA VERİLDİ

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi sayısı, 'Jahren' ile 8'e yükseldi. Bina içinde başka hayvan olup, olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

Öte yandan yıkımın durdurulması için Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir'in, site sakini adına açtığı davada Diyarbakır 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, hasar tespit ve acil yıkım raporuyla savunmalar ile gerekli belgelerin mahkemeye sunulması için taraflara 5 gün süre verdi. Yıkım ise durduruldu.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title