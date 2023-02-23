Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'ndeki kedilerden biri daha kurtarıldı (4)

'JAHREN' DE KURTARILDI, YIKIMA MAHKEME KARARIYLA ARA VERİLDİDiyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi...

'JAHREN' DE KURTARILDI, YIKIMA MAHKEME KARARIYLA ARA VERİLDİ

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'ndeki yıkım sırasında fark edilerek kurtarılan kedi sayısı, 'Jahren' ile 8'e yükseldi. Bina içinde başka hayvan olup, olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.