Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yıkım Sırasında 9 Katlı Bina Kontrolsüzce Çöktü

Diyarbakır'da Yıkım Sırasında 9 Katlı Bina Kontrolsüzce Çöktü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 9 katlı Mervan 3 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında birden çöktü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 9 katlı Mervan 3 Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası boşaltılan bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Güncel Deprem Bağlar Yaşam

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman?
title