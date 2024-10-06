Diyarbakır'da Yıkım Sırasında 9 Katlı Bina Çöktü
Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve boşaltılan Mervan 3 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
DİYARBAKIR'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alınca boşaltılan 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 9 katlı Mervan 3 Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Deprem sonrası boşaltılan bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.