Diyarbakır'da Yıkım Sırasında 7 Katlı Bina Çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan ve tahliye edilen 7 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.