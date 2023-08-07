Diyarbakır'da yıkılan Sözel Apartmanı soruşturmasında tutuklu olanlar tahliye edildi

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan 1 dershane sahibi ve 2 spor salonu işletmecisi, kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı sonucuna varılan bilirkişi raporunun ardından avukatlarının talebi üzerine tahliye edildi.