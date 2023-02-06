Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 17 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 17 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 17 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 17 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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