Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Cumhuriyet Diyarbakır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.