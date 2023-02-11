Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 29 gözaltı kararı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddiasıyla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title